В Пензе велосипедиста увезли на «скорой» после столкновения со столбом

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21 августа 2019, 16:07Происшествия
В Пензе на ул. Свердлова произошло ДТП с участием велосипедиста. Подробности сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.
По предварительной информации, 20 августа в 13.10 рядом с домом №56 велосипедист 63 лет врезался в световую опору.
В результате пенсионер получил травмы, его госпитализировали. По факту произошедшего ведется проверка.
Ранее информагентство сообщало о том, что в управлении регионального ГИБДД ищут очевидцев двух аварий с участием велосипедистов, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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