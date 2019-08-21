В Пензе велосипедиста увезли на «скорой» после столкновения со столбом

В Пензе на ул. Свердлова произошло ДТП с участием велосипедиста. Подробности сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

По предварительной информации, 20 августа в 13.10 рядом с домом №56 велосипедист 63 лет врезался в световую опору.

В результате пенсионер получил травмы, его госпитализировали. По факту произошедшего ведется проверка.

Ранее информагентство сообщало о том, что в управлении регионального ГИБДД ищут очевидцев двух аварий с участием велосипедистов, пишет ИА «Пенза-Пресс».