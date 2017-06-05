05 июня 2017, 12:34Происшествия В Пензе ведется проверка по факту гибели мужчины в пожаре В Пензе 4 июня в сгоревшем деревянном доме по улице Среднекутузовской было обнаружено тело человека.

По этому факту проводится доследственная проверка, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

По предварительным данным, погибший мужчина, 1934 года рождения, проживал один.

«Сейчас выясняется причина пожара и другие обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщает пресс-служба СУ СК России по Пензенской области.

Происшествия

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