В Пензе вечером мотоцикл влетел в BMW – соцсети

14 октября вечером в Пензе на Южной поляне мотоцикл врезался в ехавший перед ним внедорожник BMW.

Об аварии рассказал очевидец в группе социальной сети «ВКонтакте». Он пояснил, что ДТП произошло около торгового центра, и опубликовал фото, сделанное 14 октября в 19:10.

Еще одна авария произошла минувшим вечером на улице Набережная реки Мойки. Кадр столкновения двух автомобилей, не поделивших дорогу, опубликовали в той же группе социальной сети. Очевидец пояснил, что ДТП произошло в 18:18.

Официальной информации об авариях и пострадавших нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».