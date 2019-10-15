В Пензе вечером мотоцикл влетел в BMW – соцсети

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15 октября 2019, 11:33Происшествия
14 октября вечером в Пензе на Южной поляне мотоцикл врезался в ехавший перед ним внедорожник BMW.
Об аварии рассказал очевидец в группе социальной сети «ВКонтакте». Он пояснил, что ДТП произошло около торгового центра, и опубликовал фото, сделанное 14 октября в 19:10.
Еще одна авария произошла минувшим вечером на улице Набережная реки Мойки. Кадр столкновения двух автомобилей, не поделивших дорогу, опубликовали в той же группе социальной сети. Очевидец пояснил, что ДТП произошло в 18:18.
Официальной информации об авариях и пострадавших нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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