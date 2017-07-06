06 июля 2017, 15:37Происшествия В Пензе «ВАЗ» врезался в дорожное препятствие В Пензе на 624 км федеральной автодороги М5 «Урал» случилась авария.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, 5 июля в автомобиль «ВАЗ-2112» врезался в препятствие.

В результате ДТП никто не пострадал.

По данному факту ведется проверка, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

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