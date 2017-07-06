В Пензе «ВАЗ» врезался в дорожное препятствие

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06 июля 2017, 15:37Происшествия
В Пензе на 624 км федеральной автодороги М5 «Урал» случилась авария.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, 5 июля в автомобиль «ВАЗ-2112» врезался в препятствие.
В результате ДТП никто не пострадал.
По данному факту ведется проверка, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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