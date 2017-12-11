11 декабря 2017, 14:36Происшествия В Пензе «ВАЗ» влетел в столб В Октябрьском районе Пензы «ВАЗ-21103» въехал в световую опору.

По данным отдела пропаганды управления регионального ГИБДД России, ДТП произошло ночью на улице Литвинова, 56. За рулем автомобиля находился 19-летний молодой человек.

В ДТП пострадали 19-летняя девушка.Ее доставили в больницу, и подросток. Его после оказания медпомощи отпустили.

По факту аварии начали проверку, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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