В Пензе в ЖК «Арбековская застава» реализуют квартиры по доступным ценам

В микрорайоне Арбеково в скором времени должна появиться школа. Новое образовательное учреждение - проект группы компаний «Территория жизни». Школу возведут в жилищном комплексе «Арбековская застава». Там уже открыты четыре детских сада в общей сложности на 440 мест, но вскоре малышам понадобится среднее учебное заведение. С планами застройщика познакомился губернатор Пензенской области. Иван Белозерцев посетил микрорайон в ходе рабочей поездки.

В «Арбековской заставе» для людей создают максимально удобные условия проживания. Это не просто жилой комплекс, а настоящий город в городе, основанный на принципах современного зонирования территории. Эти принципы легли в основу концепции застройщика «Территория жизни». В том, что там все продумано до мелочей, лично убедился губернатор. Иван Белозерцев осмотрел благоустройство микрорайона и ознакомился с дальнейшими планами строительной компании.

В скором времени в микрорайоне «Арбековская застава» должны поселиться более десяти тысяч человек. Квартиры пользуются спросом, в первую очередь, у семей с детьми, поэтому к строительству школы приступят в ближайшее время.

Продуманным подходом к строительству застройщик доказывает, что благоустроенное комфортное жилье не должно стоить дорого. Квартиры реализуются по доступным ценам - от 30 до 39 тысяч рублей за квадратный метр.



Кстати, сейчас там одновременно возводятся 14 строений в седьмом микрорайоне, в том числе - первый крытый паркинг на 500 машиномест.