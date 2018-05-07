В Пензе в ЖК «Арбековская застава» реализуют квартиры по доступным ценам

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
07 мая 2018, 19:28Общество
В микрорайоне Арбеково в скором времени должна появиться школа. Новое образовательное учреждение - проект группы компаний «Территория жизни». Школу возведут в жилищном комплексе «Арбековская застава». Там уже открыты четыре детских сада в общей сложности на 440 мест, но вскоре малышам понадобится среднее учебное заведение. С планами застройщика познакомился губернатор Пензенской области. Иван Белозерцев посетил микрорайон в ходе рабочей поездки.
В «Арбековской заставе» для людей создают максимально удобные условия проживания. Это не просто жилой комплекс, а настоящий город в городе, основанный на принципах современного зонирования территории. Эти принципы легли в основу концепции застройщика «Территория жизни». В том, что там все продумано до мелочей, лично убедился губернатор. Иван Белозерцев осмотрел благоустройство микрорайона и ознакомился с дальнейшими планами строительной компании.
В скором времени в микрорайоне «Арбековская застава» должны поселиться более десяти тысяч человек. Квартиры пользуются спросом, в первую очередь, у семей с детьми, поэтому к строительству школы приступят в ближайшее время.
Продуманным подходом к строительству застройщик доказывает, что благоустроенное комфортное жилье не должно стоить дорого. Квартиры реализуются по доступным ценам - от 30 до 39 тысяч рублей за квадратный метр.
Кстати, сейчас там одновременно возводятся 14 строений в седьмом микрорайоне, в том числе - первый крытый паркинг на 500 машиномест.
07 мая 2018, 19:41Пензенским кадетам разрешили участвовать в «Бессмертном полку»
07 мая 2018, 19:38В Пензенской области за сутки произошло четыре ДТП
07 мая 2018, 19:36В Пензе почтили память педагогов-фронтовиков
07 мая 2018, 19:31Пензенские кадеты возложили цветы к Вечному огню
07 мая 2018, 19:28В Пензе в ЖК «Арбековская застава» реализуют квартиры по доступным ценам
07 мая 2018, 19:23В Пензе открылась выставка ретро-автомобилей
07 мая 2018, 19:19В Пензе прошел конкурс по скоростной сборке радиоэлектронных устройств
07 мая 2018, 19:16Пензенцы могут проконсультироваться по поводу клещей по «горячей линии»