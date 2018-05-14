В Пензе в Заре вновь загорелось поле

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14 мая 2018, 15:19Происшествия
В микрорайоне Заря города Пензы произошел пожар.
Пользователь опубликовал в группе «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте» фотографии, на которых видны клубы дыма. Автор пояснил, что снимки были сделаны в микрорайоне Арбеково.
В пресс-службе регионального управления МЧС пояснили, что горит поле в микрорайоне Заря. Сотрудники МЧС уже тушат огонь.
Сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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