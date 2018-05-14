14 мая 2018, 15:19Происшествия

В Пензе в Заре вновь загорелось поле

В микрорайоне Заря города Пензы произошел пожар.

Пользователь опубликовал в группе «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте» фотографии, на которых видны клубы дыма. Автор пояснил, что снимки были сделаны в микрорайоне Арбеково.

В пресс-службе регионального управления МЧС пояснили, что горит поле в микрорайоне Заря. Сотрудники МЧС уже тушат огонь.

Сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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