В Пензе в запертой квартире нашли мертвого мужчину

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08 апреля 2019, 17:37Происшествия
В Пензе в одной из квартир на Набережной реки Суры умер мужчина.
Как сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра, 5 апреля около 22.00 на пульт дежурного управления поступило сообщение от участкового. Полицейский рассказал, что в квартире находится мужчина, который долгое время не подает признаков жизни.
На место прибыли спасатели, они поднялись на специальной лестнице до окна и увидели сквозь него лежащего на кровати хозяина квартиры. Затем они вскрыли входную дверь, чтобы туда зашли полицейские. Мужчина оказался мертвым, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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