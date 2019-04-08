В Пензе в запертой квартире нашли мертвого мужчину

В Пензе в одной из квартир на Набережной реки Суры умер мужчина.

Как сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра, 5 апреля около 22.00 на пульт дежурного управления поступило сообщение от участкового. Полицейский рассказал, что в квартире находится мужчина, который долгое время не подает признаков жизни.

На место прибыли спасатели, они поднялись на специальной лестнице до окна и увидели сквозь него лежащего на кровати хозяина квартиры. Затем они вскрыли входную дверь, чтобы туда зашли полицейские. Мужчина оказался мертвым, пишет ИА «Пенза-Пресс».