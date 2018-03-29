В Пензе в закон об организации проведения капремонта введут изменения

На сессии, которая состоится в региональном Законодательном Собрании 30 марта, планируется внести изменения в закон Пензенской области об организации проведения капитального ремонта в многоквартирных домах. Нововведения обсудили в эфире программы «События и мнения» (12+) на радио «Эхо Пензы».

Минстроем России будет разработан механизм приостановки платежей, если накопленной суммы уже достаточно для проведения работ. Этой возможностью смогут воспользоваться собственники, которые накапливают средства на специальном счете. Кроме того, на федеральном уровне принято решение, в первую очередь, ремонтировать сети газоснабжения и менять лифты - это напрямую связано с безопасностью жителей.

В Пензенском регионе по поручению губернатора разработают краткосрочный план реализации программы. Ремонт конструктивных элементов в многоквартирных домах, которые стоят в графике на ближайшие три года, будут выполнять комплексно, в течение года. При необходимости на капремонт будут направляться бюджетные средства.

«Будет прописано, что такое неотложная помощь и в каком виде будет предоставляться господдержка, уже начали разрабатывать соответствующий порядок», - сказала директор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области Наталья Моисеева.

В 2018 году планируют капитально отремонтировать 184 многоквартирных дома. Привести в порядок должны крыши, фасады, внутренние инженерные системы, фундамент и заменить лифтовое оборудование.