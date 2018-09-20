В Пензе в выходные изменится схема движения

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20 сентября 2018, 11:34Общество
В Пензе 21 и 22 сентября изменится схема организации дорожного движения.
В пресс-службе горадминистрации пояснили, что это связано с проведением фестиваля садоводов (0+).
Так, с 23.00 субботы до 16.00 воскресенья будет запрещено движение, остановка и стоянка на участке четной стороны улицы Славы - от улицы Кирова до улицы Урицкого. На машины участников мероприятия эти ограничения распространяться не будут.
Фестиваль проходит не в первый раз. 22 сентября дачники смогут купить посадочный материал, саженцы плодовых, ягодных культур и хвойных пород, рассаду декоративных растений с 9.00 до 15.00, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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