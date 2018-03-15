В Пензе в выборы изменится график выдачи паспортов

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15 марта 2018, 10:01Общество
В Пензе во время выборов президента изменится график работы управления по вопросам миграции УМВД.
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, во время подготовки и проведения выборов президента подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД России будут выдавать паспорта гражданина РФ, а в случае необходимости – временных удостоверений личности гражданина в следующем режиме:
17 марта – с 9.00 до 16.45,
18 марта - с 8.00 до 20.00.
Контактные данные можно узнать на сайте, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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