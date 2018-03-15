В Пензе в выборы изменится график выдачи паспортов

В Пензе во время выборов президента изменится график работы управления по вопросам миграции УМВД.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, во время подготовки и проведения выборов президента подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД России будут выдавать паспорта гражданина РФ, а в случае необходимости – временных удостоверений личности гражданина в следующем режиме:

17 марта – с 9.00 до 16.45,

18 марта - с 8.00 до 20.00.

Контактные данные можно узнать на сайте, пишет ИА «Пенза-Пресс».