29 сентября 2017, 19:48Спорт В Пензе в турнире спортивных клубов примут участие 250 спортсменов В Пензе состоялось торжественное открытие первого турнира Ассоциации студенческих спортивных клубов России Приволжского федерального округа. Кроме пензенцев в соревнованиях принимают участие 250 непрофессиональных спортсменов из пяти соседних городов.

Хорошие оценки и спортивные достижения достаются именно этим студентам. Около 250 спортсменов из городов Поволжья участвуют в первом в истории турнире Ассоциации студенческих спортивных клубов. Гостей из Саранска, Нижнего Новгорода, Саратова, Ижевска и Ульяновска встретили по-пензенски радушно.

«Мы пообщались, познакомились с лучшими спортсменами Пензенской области. Нам очень понравилось здесь. Правда, холодно у вас. Но у нас тоже не тепло. Мне кажется, что побеждает сильнейший, во-первых. Во-вторых, должен быть внутренний баланс в команде», - рассказала участница соревнований Дарья Богатская.

Спортсмены из Удмуртии, напротив, холодов не боятся. Рассказывают, что в команду попали самые сильные и выносливые члены их студенческого спортивного клуба.

«Слабых соперников не бывает. Мы приехали побеждать, но если не победим, конечно, будет грустно», - отметил участник соревнований Дмитрий Ложкин.

Участников турнира ждет сдача студзачета Ассоциации студенческих клубов России, соревнования по бадминтону, стритболу, настольному теннису и шахматам. Во второй день соревнований студенты займутся спортивным ориентированием, плаванием и пейнтболом. Турнир завершится 1 октября.

Спорт

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