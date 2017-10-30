В Пензе в турнире по самбо сразились 237 школьников

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30 октября 2017, 19:21Спорт
В Пензе прошел межрегиональный турнир по самбо, посвященный памяти сотрудников управления «А» центра специального назначения управления ФСБ России, погибших при исполнении служебного долга.
Соревнования прошли уже в четвертый раз, в 2017 году на борцовском ковре дворца единоборств «Воейков». За победу боролись 237 человек из 16 регионов России. В турнире участвовали юноши и девушки от 12 до 14 лет.
«Цель - привить чувство патриотизма каждому маленькому участнику, чтобы дети понимали, что существуют боевые братья, солдаты-герои, которые воевали в Беслане и погибли там, воевали в Норд-Осте, дают нам жить дальше», - пояснил член оргкомитета соревнований Александр Стяжков.
Победителям вручили медали и грамоты. Спортсменов, ставших лучшими в командном зачете, наградили специальными кубами. В 2018 году статус турнира может повыситься, его планируют сделать всероссийским.
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