В Пензе в торговом центре совершили двойную кражу

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10 апреля 2017, 19:09Криминал
Взял два кошелька и ушел тратить чужие деньги. В одном из торговых центров Пензы житель города, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, совершил двойную кражу.
В одном из торговых павильонов мужчина заметил открытое подсобное помещение, продавцов внутри не было. Злоумышленник беспрепятственно проник туда и достал из женских сумочек два кошелька. Спрятав их за пазуху, мужчина скрылся с места преступления.
Пострадавшие обратились в ближайший отдел полиции. Спустя несколько дней преступника задержали.
«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», - сообщила начальник отдела дознания отдела полиции №2 УМВД России по г. Пензе Ирина Кудимова.
Задержанный успел потратить на личные нужды более пяти тысяч рублей.
Похищенные кошельки, а также документы, которые были внутри, вернули их владелицам. В содеянном мужчина раскаялся и дал признательные показания.
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