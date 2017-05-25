25 мая 2017, 17:40Общество В Пензе в связи с велопарадом изменят движение общественного транспорта На сайте мэрии Пензы опубликованы изменения в схемах движения маршрутов городского общественного транспорта 28 мая в связи с проведением велопарада.

Как сообщает ИА «Пенза-Пресс» информацию пресс-службы мэрии, изменения будут актуальны с 9.00 до 13.30 для следующих маршрутов:

- автобусы малого класса маршрута №5 с улицы Лермонтова будут следовать по улицам Ленинградской – Мира (до остановки «ул.Мира») и далее в обратном направлении;

- автобусы малого класса маршрута №77 с улицы 8 Марта по улицам Бекешской – Пушкина – Зои Космодемьянской – Захарова – Мира – Ленинградской и далее по маршруту;

- автобусы большого класса маршрута №30 с улицы 8 Марта по улицам Бекешской – Пушкина – Зои Космодемьянской – Захарова – Мира – Ленинградской и далее по маршруту в обоих направлениях;

- движение автобусов малого класса маршрутов №№1, 7, 9м, 93 будет ограничено до остановки «ул. Мира»;

- движение автобусов малого класса маршрута №33 будет ограничено до перекрестка ул. Окружная – ул. Зеленодольская;

- движение автобусов малого класса маршрута №10 будет ограничено до ул.Островского, 170;

- движение троллейбусов маршрута №8 будет приостановлено.

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