В Пензе в суде рассмотрят дело по факту гибели рабочего на ТЭЦ

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22 декабря 2017, 19:47Происшествия
Завершилось расследование трагедии, произошедшей на ТЭЦ-1. По статье 217 уголовного кодекса «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение крупного ущерба» обвиняются двое работников Мордовского филиала «Т Плюс». 26 января на территории ТЭЦ-1 на улице Новочеркасской взорвался паропровод. Под обломками кровли обнаружили тело 52-летнего мужчины, который работал электросварщиком на предприятии. В результате аварии произошли порывы теплосетей. Без отопления остались более четырехсот жилых домов, а так же школы и детские сады в Центре города, в районе Севера и «Пензы-4».
Как удалось выяснить следствию, начальник смены котлотурбинного цеха, допустил бригаду работников для ремонта подогревателя высокого давления. Старший мастер по ремонту оборудования действовал в нарушение норм и правил безопасности.
«Он, находясь в турбинном отделении цеха, зная о том, что в ходе ремонтных работ разобраны шпилечно-гаечные соединения разъема подогревателя высокого давления, не убедился в качестве и полноте сборки данного соединения и доложил начальнику смены цеха об окончании ремонта и о готовности ремонтируемого изделия к испытаниям. При этом в опасную рабочую зону испытаний был направлен электросварщик», - прокомментировала старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.
Начальник смены котлотурбинного цеха, не убедился в том, что ремонт полностью закончен. Однако решил провести испытания системы опасным и недостоверным методом с использованием перегретого пара высокого давления вместо воды. При этом начальник смены допустил нахождение электросварщика в опасной рабочей зоне. Во время пневматических испытаний произошел разрыв мембранного уплотнения соединения корпуса подогревателя, повреждение кровли турбинного отделения, и выброс горячего пара прямо на пострадавшего. Мужчина 1964 года рождения получил сочетанную травму головы, груди, живота и конечностей, от которой скончался на месте. Уголовное дело с обвинительным заключением направят в суд. Начальнику смены и старшему мастеру грозит до пяти лет лишения свободы.
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