В Пензе в суд передали дело о заложницах в сауне

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
05 декабря 2017, 19:31Криминал
В Пензе завершено расследование нашумевшего уголовного дела о незаконном лишении свободы двух женщин. 32-летнему мужчине, который в начале октября, угрожая оружием, взял в заложники сотрудниц сауны, предъявлено обвинение. Все материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.
Угрожал автоматом, целился из пистолета и даже хвастался ножом и гранатой. То, что оружие оказалось не боевым, а сувенирным выяснилось уже после того, как две девушки успели натерпеться страха, 32-летний житель Пензы удерживал их в сауне вечером 6 октября.
«Достал сигнальный пистолет и охолощенный автомат Калашникова, после чего направил их на девушек 1991 и 1999 годов рождения. С целью пресечения побега он достал наручники, браслеты, которые застегнул на руках потерпевших, сковав их между собой», - сообщила старший помощник руководителя СУСК РФ по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.
На преступление обвиняемый пошел в состоянии алкогольного опьянения. Захватить незнакомок он решил после словесной перепалки с администратором сауны. Девушкам он запретил даже двигаться, так продолжалось, пока силовики не взяли здание штурмом.
Тогда операция по освобождению заложников прошла успешно. От действий злоумышленника никто не пострадал. Сейчас расследование уголовного дела, по статье: «Незаконное лишение человека свободы, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, в отношении двух лиц» завершено. Вину обвиняемый признал полностью.
«Решением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании злоумышленнику меры пресечения под стражу. В настоящее время органами следствия собрана достаточная доказательная база, подтверждающая причастность мужчины к совершению незаконного лишения свободы двух лиц», - добавила Татьяна Махницкая.
Наказанием для злоумышленника может стать лишение свободы сроком до пяти лет.
05 декабря 2017, 19:53Житель Сосновоборского района спас жизни трех человек
05 декабря 2017, 19:43В Пензе станет больше светофоров
05 декабря 2017, 19:39Педагоги из Москвы посетят лучшие школы Пензы
05 декабря 2017, 19:31В Пензе в суд передали дело о заложницах в сауне
05 декабря 2017, 19:24Пензячка лишилась в баре мобильного телефона и денег
05 декабря 2017, 19:19Пензенцы в восторге от концерта «ДДТ»
05 декабря 2017, 19:11В Пензе хотят внедрить новые формы противодействия наркомании
05 декабря 2017, 19:04В Кузнецке чествовали инвалидов, добившихся успеха