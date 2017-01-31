31 января 2017, 09:33Общество В Пензе в соревнованиях по лыжным гонкам определили лучших полицейских На стадионе «Снежинка» в Пензе в рамках ежегодной спартакиады регионального управления МВД России состоялись соревнования по лыжным гонкам.

В соревнованиях приняли участие более 115 человек. Это представители органов внутренних дел, а также других правоохранительных ведомств: региональные управления ФСБ, МЧС, УФСИН и другие.

На состязаниях выявили лучших лыжников в личном зачете в трех возрастных группах, а также в командном первенстве.

«По итогам турнира первые места в своих возрастных группах заняли представители ОМВД России по Сердобскому району Сергей Филиппов, ОМВД России по городу Кузнецку Сергей Загорнов и ОМВД России по Каменскому району Сергей Шадчнев», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области.

В командном первенстве места распределились следующим образом:

1 КФК: 1 место – МО МВД России по ЗАТО Заречный, 2 место – ОМВД России по Сердобскому району, 3 место – ОМВД России по Городищенскому району;

2 КФК: 1 место – ОМВД России по Белинскому району, 2 место – отделение МВД России по Неверкинскому району, 3 место – ОМВД России по Кузнецкому району.

Общество

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