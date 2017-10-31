31 октября 2017, 19:32Общество В Пензе в Сквере полярников установили якорь На улице Володарского появился новый арт-объект. В Сквере полярников, напротив гимназии №4, установили пьедестал с морским якорем. Инициаторами создания городской зоны отдыха, где была бы увековечена память о пензенцах, связавших свою жизнь с исследованиями полярных широт, стали члены Пензенского отделения Русского географического общества. С появлением арт-объекта Сквер полярников, обрел свой окончательный облик.

Памятник весом полтонны, с легкостью поднимал манипулятор. Новый арт-объект должен занять свое место на подготовленной площадке. Он станет украшением и доминантой Сквера полярников. Как должен выглядеть памятник, участники Пензенского областного отделения Русского географического общества долгое время не могли определить. Будет это объемный рельеф, или, может быть, инсталляция в виде земного шара. В итоге сошлись во мнении, что сквер украсит корабельный якорь.

«Якорь - это неизменный атрибут покорения, освоения всех морей и океанов, рек и больших озер. Якорь - это естественная вещь для любого судна. Это наше обращение к морякам-полярникам», - пояснил доктор биологических наук Павел Зайдфудим.

Чтобы якорь был хорошо виден, его установили на бетонный пьедестал. Антивандальный постамент изготовили пензенские мастера.

«Заливалось все вручную, использовался мраморный щебень для заливки, затиралось алмазными дисками», - рассказал проектировщик памятника Павел Романов.

Место для нового сквера и арт-объекта было выбрано не случайно. Как рассказал председатель регионального отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов, в центре Пензы расположено сразу несколько зданий, история которых связана с именами покорителей полярных широт.

«Рядом школа, которую закончил почетный полярник Евгений Матвеевич Сузюмов - ученый-секретарь первой советской антарктической экспедиции. Через квартал - дом Константина Сергеевича Бадигина, а еще ниже есть музей русских экспедиций», - сказал председатель Пензенского областного отделения «Русского географического общества» Игорь Пантюшов.

Шефство над сквером взяли воспитанники гимназии №4, которая расположена напротив. В ближайшие выходные школьники планируют провести здесь субботник. Торжественное открытие новой городской зоны отдыха состоится 10 ноября в 15.00.

Общество

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