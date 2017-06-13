13 июня 2017, 16:38Общество В Пензе в сквере «45 меридиан» вывернули с корнем скамейку Не прошло и недели, как в Пензе открыли сквер «45 меридиан», а там уже отметились вандалы.

О том, что в сквере вывернули с корнем одну из скамеек, сообщил мэр Виктор Кувайцев на аппаратном совещании 13 июня.

«Мы в День города открыли сквер «45 меридиан», а сегодня утром мне сообщили, что ночью там вывернули с корнем скамейку, намусорили. На записи видеонаблюдения мы нарушителей определим, конечно, но хотелось бы, чтобы и люди проявляли больше активности в этом вопросе. Из окна же видно и слышно, что хулиганят, можно позвонить в полицию, мы же этот сквер для местных жителей делали», - отметил глава горадминистрации.

Виктор Кувайцев поручил главам администраций районов усилить контроль за зелеными зонами и скверами, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

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