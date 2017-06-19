В Пензе в школьном лагере «Солнышко» устраивают тематические дни

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19 июня 2017, 16:04Общество
280 пришкольных оздоровительных лагерей работают в Пензенском регионе в 2017 году. Как отдыхают от учебных будней в стенах пензенской школы №36, выяснила съемочная группа телеканала «Экспресс».
Воспитанники школы №36 каждое утро встречают зарядкой и танцами. С начала лета на базе учебного заведения работает пришкольный оздоровительный лагерь «Солнышко». Для детей педагоги разработали авторскую программу досуга. Каждый день - тематический. Например, один был посвящен здоровому образу жизни. Ребят поделили на отряды, каждый из которых осваивал свое направление.
«Эстетическое, спортивно-оздоровительное направление, научно-исследовательское. Конечно, в Год экологии мы создали экологический отряд, и недавно ребята вернулись из Москвы со Всероссийского форума по экологии, где стали призерами и победителями», - рассказала начальник пришкольного лагеря «Солнышко» Елена Куницина.
Чтобы у ребят хватало сил участвовать в насыщенной познавательной и развлекательной программе, в лагере организовано трехразовое питание. Меню - индивидуальное для школьников двух возрастных групп. Отличается оно весом порций. Сотрудники столовой уверяют: в завтраках, обедах и полдниках каждая калория находится на своем месте.
«И редис бывает, и помидоры, и огуречки, салаты разнообразные. Зелень на столе постоянно: петрушка, укропчик, зеленый лучок. Апельсины, бананы, лимоны, яблочко», - перечислила заведующая производством столовой школы №36 г.Пензы Валентина Ведышева.
Помимо насыщенной программы в стенах школы ребята вместе с педагогами посещали кинотеатр, театр драмы, филармонию. Следующую поездку планируют в кукольный дом.
В лагере «Солнышко» отдыхает 150 детей. Всего же в июньскую смену школы Пензенской области стали местом летнего отдыха для 22 тысяч человек.
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