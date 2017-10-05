В Пензе в школе №66, детсаде №124 и дворце творчества мерзнут дети

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
05 октября 2017, 15:03Общество
5 октября мэр Пензы Виктор Кувайцев проверил образовательные учреждения Пензы, где до сих пор нет тепла.
В связи с порывом на сетях на ул. Чаадаева при пуске теплоносителя накануне, 4 октября, не отапливался второй филиал детсада №124, пояснили в пресс-службе мэрии города. По словам руководителя учреждения, из 120 воспитанников детсад сейчас посещает лишь треть – 40 человек, занятия организуют дежурные группы. С помощью нагревателей удается поддерживать температуру 18-21 градусов тепла.
Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев призвал ликвидировать последствия коммунальной аварии и обеспечить дошкольное учреждение теплом.
«Если к завтрашнему дню не будет тепла, примем решение перевести ребятишек в филиал детского сада, расположенного на улице Медицинской», – сказал он.
Тепла также до сих пор нет в школе №66, Виктор Кувайцев побеседовал с учителями и учащимися. Продолжительность занятий пришлось сократить с 40 до 30 минут, причина отсутствия отопления – все та же утечка на тепломагистрали по ул. Чаадаева.
Удаленность от теплосетей и высокая точка расположения Дворца детского юношеского творчества не позволяют оперативно подключить его к теплоносителю, добавили в мэрии.
«Учитывая, что мы идем по пути установки модульных котельных в социально значимых объектах, нужно рассмотреть возможные варианты перевода этого здания на другой источник тепла», – предложил глава администрации.
Он обсудил с руководителями учреждения вопрос о замене существующих окон на пластиковые, а также об усилении конструкции пандуса, пишет ИА «Пенза-Пресс».
05 октября 2017, 19:30Для пензенских учителей выступили музыканты продюсерской группы Г. Лепса
05 октября 2017, 19:23Более 200 пензенских футболистов смогли увидеть Кубок FIFA
05 октября 2017, 19:11Пензенские студенты окунулись в атмосферу арабского мира
05 октября 2017, 18:53Пензенские студенты могут принять участие в антинаркотическом марафоне
05 октября 2017, 18:43В 2017 году с укусами клещей в больницы обратились более 1500 пензенцев
05 октября 2017, 18:37В Пензе угонщикам отечественных машин грозит до 7 лет
05 октября 2017, 17:59В Никольске на закрытии симпозиума по стеклу покажут новую скульптуру
05 октября 2017, 17:33В Пензе футбольные болельщики увидели Кубок FIFA