10 октября 2017, 10:02Происшествия

В Пензе в сгоревшем доме на ул. Пацаева нашли останки людей

В Пензе следствие проводит проверку по факту смерти двух человек – 57-летнего мужчины и 82-летней женщины. Их останки нашли в сгоревшей квартире на ул. Пацаева.

По информации регионального СУ СК РФ, пожар произошел в ночь с 7 на 8 октября. Тела удалось найти не сразу из-за «обрушения крыши и захламленности жилища».

При разборе завалов останки обнаружили сотрудники МЧС. Назначена пожарно-техническая экспертиза. Проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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