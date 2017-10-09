В Пензе в сгоревшем доме на ул. Пацаева нашли останки людей

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10 октября 2017, 10:02Происшествия
В Пензе следствие проводит проверку по факту смерти двух человек – 57-летнего мужчины и 82-летней женщины. Их останки нашли в сгоревшей квартире на ул. Пацаева.
По информации регионального СУ СК РФ, пожар произошел в ночь с 7 на 8 октября. Тела удалось найти не сразу из-за «обрушения крыши и захламленности жилища».
При разборе завалов останки обнаружили сотрудники МЧС. Назначена пожарно-техническая экспертиза. Проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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