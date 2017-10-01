В Пензе в Сеть выложили видео аварии у «Дизель-Арены»

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02 октября 2017, 09:36Происшествия
В Пензе на Западной поляне накануне,1 октября, произошла авария у СЗК «Дизель-Арена». Об этом в соцсети сообщил местный житель.
«Серьезная авария на перекрестке ул. Мира и «Дизель-Арены». «Двенадцатая» вылетела на встречку, где врезалась в автобус и отскочила обратно в свой ряд. Там она столкнулась с «Ауди», - написал он.
Молодой человек добавил, что водитель «двенадцатой» доставлен в больницу, больше никто якобы не пострадал.
Причины аварии пока не известны, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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