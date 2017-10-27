27 октября 2017, 09:39Общество В Пензе в родительскую субботу выделят автобусы до Восточного кладбища По поручению главы администрации Пензы Виктора Кувайцева на Дмитриевскую родительскую субботу, 28 октября, организуют движение автобусов до Восточного кладбища.

Пассажирские автобусы №12 «Пенза-I - п. Монтажный» будут ездить с 8.00 до 14.00 часов.

«Отправляться они будут с Привокзальной площади. Стоимость проезда составит 20 рублей», - сообщает пресс-служба мэрии.

До Новозападного и Ахунского кладбищ можно будет добраться на следующих маршрутах: №10 - «Новозападное кладбище – ТЦ «Сантрек», №30 -«Аэропорт - Арбековская застава», №99 - «п. Засурье - Арбековская застава» и №9- «п. Засурье - Пенза-I», пишет ИА «Пенза-Пресс».

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