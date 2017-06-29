В Пензе в результате столкновения двух иномарок пострадал ребенок

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29 июня 2017, 20:18Происшествия
Около часа дня в Пензе в районе Севера произошла авария. Проезжую часть не поделили две автоледи. На улице Аустрина автомобиль «Дэу Матиз» под управлением 38-летней женщины столкнулся с автомобилем «Дайхатсу Мира», за рулем которого была 29-летняя дама.
«В результате происшествия пассажир автомобиля «Дайхатсу», мальчик 2007 года рождения, и водитель данного транспортного средства доставлены в медицинское учреждение для полного обследования, по результатам которого были отпущены. По данному факту проводится проверка, по итогам которой будут выяснены причины совершения дорожно-транспортного происшествия», - сообщила старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Марина Антипова.
Сотрудники ГИБДД еще раз напоминают водителям о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения, а также просят быть особенно бдительными и снижать скорость до минимума во дворах жилых домов и при подъезде к пешеходным переходам, поскольку в период летних каникул на проезжей части в любой момент могут оказаться дети.
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