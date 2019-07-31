В Пензе в результате ДТП пострадал несовершеннолетний велосипедист

Дорожное происшествие с наездом на велосипедиста. В Пензе произошло ДТП, в результате которого пострадал несовершеннолетний. Кто нарушил правила движения, сейчас выясняют инспекторы ДПС.

«Водитель автомобиля «Лада Гранта», мужчина 1973 года рождения, допустил наезд на несовершеннолетнего. В результате происшествия велосипедист получил тел повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен. По данному факту проводится проверка», - рассказала старший инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по Пензе Юлия Филатова.



Инспекторы вновь обращаются к участникам дорожного движения и просят водителей соблюдать правила и двигаться с той скоростью, которая позволит держать ситуацию на дороге под контролем. Велосипедистам же при пересечении проезжей части по пешеходному переходу следует обязательно спешиваться.