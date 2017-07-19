В Пензе в результате аварии скончался мотоциклист

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
19 июля 2017, 18:46Происшествия
Смертельное ДТП на проспекте Победы в городе Пенза. Во вторник вечером на перекрестке возле «Пензтяжпромарматуры» столкнулись «Рено Дастер» и мотоцикл «Хонда». В результате сильного удара 24-летний мотоциклист скончался на месте.
Момент аварии попал в объектив видеорегистратора одного из очевидцев трагедии. На кадрах видно, как белый кроссовер подъезжает к перекресту и начинает разворот. В этот момент в правую переднюю часть иномарки врезается мотоцикл.
«Водитель и пассажиры автомобиля «Рено Дастер» были осмотрены бригадой скорой помощи и отпущены. Также еще один пассажир данного автомобиля был госпитализирован с травмами различной степени тяжести», - сообщил начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, по результатам которой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего.
19 июля 2017, 18:51В Пензе за первое полугодие 2017 года изъяли 22 килограмма наркотиков
19 июля 2017, 18:46В Пензе в результате аварии скончался мотоциклист
19 июля 2017, 18:39Новый детский сад в микрорайоне Заря примет 7 групп
19 июля 2017, 18:32В Пензе сгорело деревянное здание
19 июля 2017, 18:29Пензенцы смогут записаться к врачу на дополнительном сайте
19 июля 2017, 18:27В Пензе из под земли забил фонтан
19 июля 2017, 18:14Бабич приехал на закрытие второй смены пензенского лагеря «Гвардеец»
19 июля 2017, 18:11До окончания фотоконкурса от «Пенза-Пресс» остались считанные дни