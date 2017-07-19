19 июля 2017, 18:46Происшествия В Пензе в результате аварии скончался мотоциклист Смертельное ДТП на проспекте Победы в городе Пенза. Во вторник вечером на перекрестке возле «Пензтяжпромарматуры» столкнулись «Рено Дастер» и мотоцикл «Хонда». В результате сильного удара 24-летний мотоциклист скончался на месте.

Момент аварии попал в объектив видеорегистратора одного из очевидцев трагедии. На кадрах видно, как белый кроссовер подъезжает к перекресту и начинает разворот. В этот момент в правую переднюю часть иномарки врезается мотоцикл.

«Водитель и пассажиры автомобиля «Рено Дастер» были осмотрены бригадой скорой помощи и отпущены. Также еще один пассажир данного автомобиля был госпитализирован с травмами различной степени тяжести», - сообщил начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, по результатам которой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего.

Происшествия

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