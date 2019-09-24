В Пензе в рамках старта отопительного сезона запустили 52 котельных

Старт отопительного сезона проходит без осложнений. Об этом в ходе совещания в городской администрации сообщил вице-мэр Юрий Ильин. Из 82 котельных запущено 52. В работе - 120 центральных тепловых пунктов. Напомним, все объекты соцкультбыта и жилые дома в Пензе должны подключить к теплу не позднее 1 октября.

Воспитанники школы-интерната №1 ежегодно ждут больше остальных старта отопительного сезона, ведь из 200 учащихся 80 ребятишек остаются ночевать в образовательном учреждении. Когда за окном холодает, воспитанникам выдают дополнительные одеяла, а в комнатах включают обогреватели.

«Практически все батареи нагрелись. Они набирают определенную температуру. Мы учимся первую половину дня в школе №27. В ней отопление дали 22 сентября, мы там грелись, а здесь согревались, как могли», - рассказала директор школы-интерната №1 Пензы Елена Майская.

К 24 сентября к отоплению подключены 69 школ, 94 детских сада и девять учреждений дополнительного образования. Пока батареи прогрелись менее, чем в половине медицинских учреждений, однако из 17 стационаров отапливается 16. Исключение - офтальмологическая больница. О том, что необходимо в первую очередь обеспечить теплом учреждения, где люди находятся круглосуточно, говорили на совещании в городской администрации.

«В корпусе офтальмологической больницы идет капремонт, там нет круглосуточного стационара. А, например, если брать Дом ветеранов на улице Собинова, то там тоже нет тепла. Нам надо сегодня, край завтра эти объекты запустить», - сказал и. о. главы администрации Пензы Сергей Волков.

Что касается жилого фонда, то за три дня отопление подано в жилые дома микрорайонов ГПЗ, Западная поляна, в многоэтажки на улицах Суворова, Коммунистической, Красной, Ватутина, Российской, Воронова, Кижеватова и Окружной. Всего - около 1200 домов.

«21 и 22 сентября многие учреждение не запускались по причине неорганизованности. А ТСЖ, в первую очередь, чтобы произвести техническое подключение дома к системе отопления», - сказал заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин.

Практика показывает, что последовательная реконструкция городских теплосетей дает результаты. С каждым годом увеличивается объем капитального ремонта. Перекладывают примерно по пять-шесть километров труб в год. Как результат – снижение числа порывов. В мэрии сообщили, что проблема с отоплением есть в домах по улице Новоказанской. Там была утечка на теплотрассе, но ее ликвидировали. До конца дня в шесть многоэтажек поступит тепло, еще в девять, скорее всего, 25 сентября.

На улице Шмидта, 19, как и еще в 11 многоэтажках, пока холодно. В этих домах капитально ремонтируют инженерные коммуникации. Сроки завершения работ - везде разные. Но, по информации регионального оператора, в основном, ремонт продлится до 1 октября. Тогда в квартиры можно будет подавать тепло. Впрочем, это дата, когда к системе теплоснабжения должны подключить весь жилой фонд в Пензе.