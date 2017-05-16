16 мая 2017, 19:39Культура В Пензе в рамках проекта «Ковчег сказок» проходят творческие конкурсы В Губернаторском доме в рамках проекта «Ковчег сказок» (0+) стартовали конкурсы декоративно-прикладного творчества, театрального и изобразительного искусства. В них принимают участие ребята из детских домов, интернатов и социальных центров. Инициатором проекта не первый год выступает Пензенский союз благотворителей «Ковчег». Традиционно лучших из лучших ждут ценные подарки, приобретенные на средства меценатов. В 2017 году среди призов - музыкальный центр, акустическая система и поездка в «Тарханы».

Не просто детские поделки и рисунки. В работы вложены души ребят, которые воспитываются в детских домах, интернатах и приютах. Правда, сказать о том, что эти мальчишки и девчонки обделены вниманием, нельзя. Уровень работ, представленных на выставке проекта «Ковчег сказок» (0+), говорит об обратном. Видно, что педагоги провели с детьми в мастерских и классах не один час. В результате получились целые инсталляции и арт-объекты. Изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество - некоторые из направлений большого творческого конкурса, организованного для ребят пензенским союзом благотворителей «Ковчег».

«В каждом из вас заложен тот или иной талант. У кого-то это талант к живописи, к декоративно-прикрадному искусству, у кого-то - театральный талант, но самое главное, что ваш талант обязательно пригодится вам во взрослой жизни, кем бы вы ни стали», - сказал директор Пензенской областной картинной галереи им. Савицкого Кирилл Застрожный.

После торжественного открытия выставки был дан старт театральному конкурсу. Среди претендентов на главный приз - девять творческих команд. Первыми выступить перед зрителями и компетентным жюри выпала честь ребятам из городищенского социального центра. В основу их постановки легла казахская сказка «Как Алдын-Косе продал баю ученого зайца».

Эта сказка для участия в конкурсе была выбрана неслучайно. Самир Хайров, который играет главную роль, говорит, что каждый человек должен поступать справедливо и честно.

Творческому проекту «Ковчег сказок» - детищу Пензенского союза благотворителей «Ковчег» - уже восемь лет. За время существования число его участников выросло тоже в восемь раз. В 2017 году только в двух конкурсах из четырех приняли участие более 400 детей.

«Очень приятно наблюдать, когда ребенок благодаря этому проекту и программе по социальной адаптации преображается в культурного, образованного человека, который очень много знает и о своем крае, и о русской культуре, и непосредственно становится открытой творческой личностью», - отметил креативный директор Пензенского союза благотворителей «Ковчег» Кирилл Шепелев.

Главная цель проекта «Ковчег сказок» - дать возможность ребятам из детских домов, приютов и интернатов творчески реализоваться. Кроме того, его организаторы, выбирая тематическое направление конкурсов, приглашают к обсуждению вопросов, которые сегодня волнуют общество. Так, тема 2017 года – «Культура народов Ближнего зарубежья», воспитывающая толерантность и уважение к странам-соседям.

Культура

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