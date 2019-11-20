В Пензе в рамках нацпроекта организовали курсы повышения квалификации

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20 ноября 2019, 16:36Образование
В Пензенском государственном университете организовали курсы повышения квалификации в рамках федерального проекта «Новые возможности для каждого» нацпроекта «Образование», инициированного президентом России.
Бесплатно повысить свои компетенции смогут две тысячи человек – студенты старших курсов, преподаватели, учебно-вспомогательный персонал, научные работники, а также представители предприятий и организаций.
Повышение квалификации возможно по различным программам: интеллектуальные информационные системы, технологии в машиностроении и обеспечение безопасности персональных данных. По этим направлениям есть спрос среди работодателей.
Уже сейчас занятия посещают 700 слушателей – сотрудники управления градостроительства и архитектуры региона, представители университетов, музеев, районных администраций, сотрудники НПП «Рубин». На второй набор уже поступило 200 заявок, уточнили в пресс-службе министерства образования Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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