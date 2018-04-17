В Пензе выясняют причины пожара в районе Тепличного

К Пензе подбираются природные пожары. 17 апреля в районе Тепличного загорелся сухостой. Причины сейчас выясняют специалисты. На месте огонь тушили сотрудники МЧС, которые незамедлительно выехали на место происшествия. Пострадавших нет, до жилого массива огню добраться не удалось.

Пожарный расчет двигался по линии огня, успеть везде - проблематично. Сухостой горел очагами, и снова вспыхивал там, откуда человек в спецодежде и со средством тушения ушел минуту назад. Кропотливая работа даже при средних масштабах возгорания растянулась на несколько часов.

О причинах этого пожара под Пензой специалистам пока судить трудно. Поблизости находится федеральная трасса М5 «Урал», а потому вину человека полностью не исключают. И предупреждают жителей сельских районов от намеренного пала травы, который легко выходит из-под контроля.

С 15 апреля в Пензенской области объявлен весенне-летний пожароопасный сезон. Он продлится до середины октября.