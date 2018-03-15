В Пензе в районе автовокзала внедорожник сбил женщину

Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, авария произошла 14 марта в 18.30 напротив дома №42 по улице Луначарского. Автомобиль Toyota Land Cruiser с прицепом сбил 33-летнюю женщину. Пострадавшую с травмами доставили в больницу.

По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».