15 марта 2018, 17:08Происшествия

В Пензе в районе автовокзала внедорожник сбил женщину

В Железнодорожном районе Пензы произошло ДТП.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, авария произошла 14 марта в 18.30 напротив дома №42 по улице Луначарского. Автомобиль Toyota Land Cruiser с прицепом сбил 33-летнюю женщину. Пострадавшую с травмами доставили в больницу.

По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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