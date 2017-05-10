10 мая 2017, 18:33Происшествия В Пензе в пятиэтажке на ул. Ударной обрушилась кровля В Пензе обрушилась кровля у пятиэтажки на улице Ударной, 39. Кирпичная кладка рухнула прямо на крышу магазина, который находится в том же здании. За сутки это обрушение оказалось не последним.

Жители Заводского района Пензы вновь бьют тревогу: здесь снова рушится пятиэтажка. На этот раз эстафету принял сосед неблагополучного дома №35 по улице Ударной. В доме №39 ситуация похожая — обитатели здешних комнат живут в непростых условиях и проблемы у них все те же.

Обрушения регулярно происходят здесь с конца апреля. 9 мая кирпичи рухнули прямо на крышу магазина. Он работает на первом этаже дома, сюда его жители каждый день приходят за продуктами. Сотрудники и прохожие не пострадали, зато пристройку придется ремонтировать.



«Началось это давно, кирпич за кирпичом. Вчера вообще такой грохот раздался, днем это было. Все выбежали, посмотрели: там глыба такая была, что страшно было. Хорошо, что там никого не было, здесь и дети бегают, и старенькие ходят», - рассказала сотрудница магазина Людмила Архипова.



Не прошло и нескольких часов, как обрушение повторилось. По словам местных жителей, шум услышали около полуночи.



Обрушение части кровли на Ударной, 39 вполне ожидаемо, говорят в управлении ЖКХ. Зимой в доме протекли трубы, и от воды размокла часть стены. Именно в этом месте обрушилась кирпичная кладка.



«Управляющая организация там частично работы выполняла, потому что мы предвидели развитие таких событий, однако эти работы не привели к нужному результату. Они на этой неделе по-новой будут выходить, привлекать ту подрядную организацию, которая выполняла эти работы. Будут по новой восстанавливать то, что они разрушили», - пояснил начальник управления ЖКХ г. Пензы Андрей Гришин.



Сейчас кровля находится в удовлетворительном состоянии. В ближайшее время разрушенную часть кладки восстановят. Однако чтобы решить проблему кардинально, дом должны признать аварийным. Для этого жителям нужно обратиться с заявлением в межведомственную комиссию при департаменте ЖКХ. Аварийное состояние дома на Ударной, 39 должна подтвердить независимая экспертиза.

Происшествия

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