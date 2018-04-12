В Пензе в поселке Мичурино начала отступать вода

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12 апреля 2018, 19:26Общество
В Пензе поселок Мичурино постепенно освобождается из водного плена. 12 апреля вода стала уходить. Таким образом, отпала нужда в дежурных постах МЧС.
К вечеру 11 апреля эвакуация жителей из подтопленных территорий поселка Мичурино завершилась. Правда, если все дети были эвакуированы, то некоторые взрослые приняли решение остаться на ночевку в своих домах. Вячеслав Адяков - из их числа. На большую землю вышел, чтобы родственники передали ему продукты. Сказал, что воды этой весной оказалась больше, чем предполагали.
«Привозили мешки с песком, но дело в том, что воды оказалось намного больше, чем думали, но не так, как в 2012 году», - рассказал житель поселка Мичурино Вячеслав Адяков.
Вода в Пензятке за день поднялась примерно на полтора метра и достигла окон некоторых домов. Для контроля над ситуацией в Мичурино развернули три поста МЧС и пензенского пожарно-спасательного центра. В их распоряжении - четыре лодки, на которых переправляют людей через затопленные участки.
«В зависимости от потребностей просят, например, сплавать за документами. Пока ситуация не нормализуется, посты также будут стоять», - сказал заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Пензенской области Марат Мурсяев.
Утром 12 апреля вода начала отступать. К полудню ее уровень спал до 60 сантиметров.
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