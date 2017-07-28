28 июля 2017, 14:37Происшествия В Пензе в поселке Ахуны сгорел дом Пензенец снял видео горящего дома в поселке Ахуны.

Подписчик группы «Пенза.Live» социальной сети «ВКонтакте» выложил ролик, на котором виден охваченный пламенем дом.

«В поселке Ахуны на территории бывшей психиатрической колонии случился уже второй за этот год пожар. Корпуса заброшенные, и, скорее всего, это поджог, как и в первый раз. Пожар случился в районе 11 часов дня», - написал он.

Официальной информации о происшествии нет.

Происшествия

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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penza_live