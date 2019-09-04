В Пензе в полыхающем дачном доме погиб мужчина

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04 сентября 2019, 17:06Криминал
В Пензе в СНТ «Солнечный» произошел пожар, который унес жизнь 42-летнего мужчины.
Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, 3 сентября примерно в 22:00 вспыхнул дачный дом. После того, как пожарные побороли пламя, они обнаружили возле выхода мертвого мужчину.
«При первоначальном осмотре на теле погибшего, кроме следов термического воздействия, иных повреждений не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - добавили в пресс-службе.
Точные причины пожара и гибели мужчины специалисты выявят в ходе доследственной проверки, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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