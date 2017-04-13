13 апреля 2017, 18:09Общество В Пензе в парке им. Белинского активисты устроили субботник Общегородской субботник в Пензе намечен на 22 апреля, но кое-где борьбу с мусором начали уже сейчас. Очистить от грязи тропу здоровья в Центральном парке культуры и отдыха имени Белинского вызвались самые активные представители пензенской молодежи.

«На субботнике присутствуют порядка 70 человек. Это представители молодежных общественных организаций, студенты средних специальных учебных заведений, вузов», - сообщил руководитель пензенского регионального отделения всероссийской общественной организации Иван Атяшкин.

«На мой взгляд, убравшись у себя дома, в городе, на даче, в частном доме, и на душе как-то становится чище и лучше», - отметил председатель молодежного общественного совета при Пензенской городской Думе Александр Антонов.

Молодые люди и девушки активно работали граблями и метлами, и буквально за пару часов наполнили более 50 мешков мусором и прошлогодней листвой. Активисты надеются своим примером вывести на уборку города как можно больше представителей молодого поколения.

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