В Пензе в парке им. Белинского активисты устроили субботник

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13 апреля 2017, 18:09Общество
Общегородской субботник в Пензе намечен на 22 апреля, но кое-где борьбу с мусором начали уже сейчас. Очистить от грязи тропу здоровья в Центральном парке культуры и отдыха имени Белинского вызвались самые активные представители пензенской молодежи.
«На субботнике присутствуют порядка 70 человек. Это представители молодежных общественных организаций, студенты средних специальных учебных заведений, вузов», - сообщил руководитель пензенского регионального отделения всероссийской общественной организации Иван Атяшкин.
«На мой взгляд, убравшись у себя дома, в городе, на даче, в частном доме, и на душе как-то становится чище и лучше», - отметил председатель молодежного общественного совета при Пензенской городской Думе Александр Антонов.
Молодые люди и девушки активно работали граблями и метлами, и буквально за пару часов наполнили более 50 мешков мусором и прошлогодней листвой. Активисты надеются своим примером вывести на уборку города как можно больше представителей молодого поколения.
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