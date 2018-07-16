В Пензе в октябре планируют открыть завод панельного домостроения

Завод панельного домостроения в Пензе планируют ввести в эксплуатацию осенью 2018 года. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев на оперативном совещании в региональном правительстве 16 июля.

«На встрече с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимиром Якушевым обсудили планируемые проекты - дороги в шестом микрорайоне Арбеково и школы на 800 мест. А в октябре я пригласил министра в Пензенский регион. Мы тогда планируем ввести в эксплуатацию завод панельного домостроения», - сказал губернатор и поинтересовался у заместителя председателя областного правительства Андрея Лузгина, на каком этапе находится строительство объекта.

По словам зампреда, в настоящее время оборудование для завода полностью завезено и находится на складе временного хранения, также завершен монтаж бетонного узла.

«Я знаю, что осталось привезти еще одну машину оборудования, все остальное уже стоит. С собственниками предприятия нужно активно работать. Необходимо, чтобы в октябре завод заработал», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Также губернатор рассказал, что Владимир Якушев в ходе их встречи обратил внимание на то, что планируется ряд новшеств в сфере поддержки строительной отрасли в регионах страны.

«Если это будет поддержано на уровне правительства, то могут снизить до 5% ставку по ипотеке. Это будет очень здорово, у большего количества людей появится возможность получить кредит», - отметил Иван Белозерцев.

Кроме того, глава региона поручил министру строительства и дорожного хозяйства Александру Гришаеву подготовить проведение ассоциации строителей Пензенской области.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».