В Пензе в октябре планируют открыть завод панельного домостроения

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16 июля 2018, 12:03Общество
Завод панельного домостроения в Пензе планируют ввести в эксплуатацию осенью 2018 года. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев на оперативном совещании в региональном правительстве 16 июля.
«На встрече с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимиром Якушевым обсудили планируемые проекты - дороги в шестом микрорайоне Арбеково и школы на 800 мест. А в октябре я пригласил министра в Пензенский регион. Мы тогда планируем ввести в эксплуатацию завод панельного домостроения», - сказал губернатор и поинтересовался у заместителя председателя областного правительства Андрея Лузгина, на каком этапе находится строительство объекта.
По словам зампреда, в настоящее время оборудование для завода полностью завезено и находится на складе временного хранения, также завершен монтаж бетонного узла.
«Я знаю, что осталось привезти еще одну машину оборудования, все остальное уже стоит. С собственниками предприятия нужно активно работать. Необходимо, чтобы в октябре завод заработал», - подчеркнул Иван Белозерцев.
Также губернатор рассказал, что Владимир Якушев в ходе их встречи обратил внимание на то, что планируется ряд новшеств в сфере поддержки строительной отрасли в регионах страны.
«Если это будет поддержано на уровне правительства, то могут снизить до 5% ставку по ипотеке. Это будет очень здорово, у большего количества людей появится возможность получить кредит», - отметил Иван Белозерцев.
Кроме того, глава региона поручил министру строительства и дорожного хозяйства Александру Гришаеву подготовить проведение ассоциации строителей Пензенской области.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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