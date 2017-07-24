24 июля 2017, 17:56Общество В Пензе в октябре откроется перинатальный центр Губернатор Иван Белозерцев нацелил чиновников областного правительства на активное завершение работ по строительству перинатального центра. По словам главы Пензенской области, ход строительства медучреждения необходимо проверять каждую неделю.

«На 10 октября запланировано открытие. Каждую неделю проводим совещания, чтобы обговорить, что сделано, чего не хватает, какая поставка оборудования, сроки его поставки. Этот вопрос стоит на контроле в правительстве Российской Федерации», - сообщил губернатор.

Глава региона также поручил заранее подготовить всю необходимую техническую документацию для своевременного ввода объекта в эксплуатацию. Аналогичную работу необходимо провести по реконструкции здания бывшего роддома на улице Пушкина, подчеркнул Иван Белозерцев.

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