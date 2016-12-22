22 декабря 2016, 19:27Политика В Пензе в одной из торговых точек изъяли 6000 флаконов настойки От употребления «Боярышника», в считанные дни ставшего известным на всю страну, продолжают погибать люди. По последним данным, жертвами спиртосодержащей настойки в Иркутске стали более 70 жителей. В Пензенском регионе, не дожидаясь подобных трагедий, полицейские и чиновники проверяют торговые точки. Из павильона в Октябрьском районе изъяли шесть тысяч флаконов косметического лосьона подозрительного качества.

Тысячи стеклянных флаконов с косметическим лосьоном. Похоже, в торговом павильоне спиртосодержащая жидкость была нарасхват. Однако вряд ли покупатели ее использовали по назначению. Средство, как выяснилось, продавали без каких-либо документов.

«Он продавался наряду с другими косметическими товарами в павильоне на ул. Аустрина, однако на витрине представлен не был», - рассказала начальник пресс-службы УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.



100-миллилитровую бутылочку с косметическим средством покупателям предлагали за 25 рублей. Из торговой точки сотрудники полиции изъяли около 6000 флаконов.



«Образцы изъятой жидкости направлены в экспертно-криминалистический центр управления МВД России по Пензенской области на исследование для определения наличия веществ, опасных для жизни и здоровья потребителей», - сказала Ольга Евдокимова.



Процессуальное решение по данному факту будет принято после проверки. Розничная продажа фальсифицированной алкогольной и спиртосодержащей продукции грозит штрафами на должностных лиц в размере от 5 000 до 10 000 рублей с конфискацией товара, на юридических - от 50 000 до 100 000 рублей.

Пензенцам еще раз напоминают: употребление косметических спиртосодержащих настоек опасно для здоровья.

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