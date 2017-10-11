11 октября 2017, 19:54Общество В Пензе в новом отопительном сезоне возможны прорывы на теплосетях Прорывам быть. Представители ресурсоснабжающей компании «Т Плюс» рассказали журналистам, в каких районах область в этот отопительный сезон стоит ждать коммунальных аварий. Напомним, что организация ответственна за неоднократные срывы сроков выполнения ремонтных работ на теплосетях и отсутствие тепла в домах жителей Пензы. В частности, на улицах Пушкина и Фурманова ремонт затянулся на несколько месяцев. Представители компании извинились перед горожанами и рассказали о планах по замене труб на 2018 год.

Новый отопительный сезон не обойдется без прорывов на теплосетях. Неутешительные новости сообщили специалисты ресурсоснабжающей компании «Т Плюс». По словам экспертов, пензенские теплосети изношены примерно на 80%. Вполне возможно, что в осенне-весенний период некоторым пензенцам придется несколько дней провести в холоде.

«Где тонко - мы знаем. Поэтому сейчас на практически все эти места есть согласования со смежниками. Приходится разрывать, чтобы там не проходили кабельные линии, водопровод, чтобы меньше доставлять хлопот коллегам», - рассказал директор филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Александр Суслов.

Представители «Т Плюс» заявили, что в этом отопительном сезоне самым проблемным обещает быть первый тепловой район. Больше всего прорывов теплосетей ожидают в районе автовокзала. В 2018 году там планируют поменять трубы на новые, однако сначала нужно пережить зиму.

Жители улицы Фурманова хорошо знакомы с последствиями продолжительного ремонта. Они рассказывают, что горячей воды в квартирах не было с мая. Не успели дать горячую воду — отключили отопление. Объявление на двери подъезда гласит: тепла не будет с 9.00 и до устранения аварии. Жители дома не возражают. Не хотят, чтобы зимой повторилась история с массовыми отключениями тепла.

Напомним, что в январе на ТЭЦ-1 произошла катастрофа, которая вызвала аварии на сетях по всему городу. Без тепла остались около 70 тысяч человек в центре и Заводском районе Пензы. В «Т-Плюс» попытались утешить - в подобных случаях горожане смогут получить перерасчет за неполученные коммунальные услуги.

В 2017 году «Т Плюс» заменила более десяти километров теплосетей. Из-за ремонтных работ организация не смогла вовремя пустить тепло и получила более 100 предписаний на устранение недостатков во время проведения земляных работ.

По словам экспертов компании, тепло уже поступило во все дома. «Т плюс» еще не вышла на зимние параметры. Однако давления достаточно, чтобы в квартирах пензенцев было комфортно. До конца недели все ресурсоснабжающие организации должны привести в порядок места, где проводились вскрышные работы.

Общество

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