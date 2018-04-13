В Пензе стартовал теннисный турнир Penza Open 2018

В Пензе стартовал турнир Большого шлема Поволжья Penza Open 2018 (0+), посвященный 100-летию комсомола. В течение четырех дней спортсмены-любители будут выступать в одиночном, парном и смешанном разрядах. Всего в турнире примут участие 70 человек из разных регионов страны.

На корт готовы выйти гости из Москвы, Липецка, Саратова, Чебоксар, Самары, Пензы и Заречного и побороться за звание самого сильного спортсмена-любителя.

Андрей Степанов из Саратова из своих 54 лет 20 увлекается теннисом. Для успешного выступления на корте спортсмен бегает на лыжах, занимается фитнесом. Говорит, самое трудное - устоять на корте перед слабым полом.

«Мне очень тяжело. Я плохо играю с женщинами, не могу. Им же надо бить время от времени. Я как-то в этом смысле зажимаюсь, неловко», - сказал он.

Как и в одноименных профессиональных теннисных соревнованиях, выиграть - значит победить во всех турнирах в течение одного сезона. Считается, что победа на подобных соревнованиях - практически наивысшая цель для теннисистов-любителей.

Маргарита Свенцицкая из Воронежской области на корте с ранних лет. В любительский спорт пришла с братом. Теперь он помогает ей готовиться к важным соревнованиям.

«Всегда тренируюсь, не нанимаю тренера, просто играю с равносильными игроками», - рассказала она.

Организаторы турнира при составлении спортивных пар учли не только возрастные категории участников, но и уровень подготовки каждого. В паре точно не окажется новичок и опытный спортсмен-любитель. Свое мастерство теннисисты продемонстрируют в трех разрядах.

«Одиночный разряд - это когда теннисисты играют между собой. Смешанный - мужчины с девушками. Парный - два на два», - объяснил президент Федерации любительского тенниса Пензенской области Владимир Теплов.



Соревнования для теннисистов-любителей в таком формате проходят впервые. После Пензы эстафету примут Саратов, Саранск и Чебоксары.

«В Пензе, Саратове, Самаре и Казани очень много теннисистов-любителей. Конечно, есть и другие крупные города, где все это очень неплохо идет, но получилось так, что в Поволжье для этого созданы лучшие условия», - отметил руководитель комиссии по любительскому теннису Алексей Полюшкин.

В завершении турнира Большого шлема Поволжья Penza Open 2018, победителей в каждой категории отметят кубками и медалями. Сильнейшие игроки Поволжья, которых наградят специальными призами, будут определены по итогам пяти турниров.