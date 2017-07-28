28 июля 2017, 09:42Происшествия

В Пензе в ночном пожаре пострадали люди

В Пензе в два часа ночи загорелся срубовой дом.

Пожар случился на улице Батайской. Как сообщает региональное ГУ МЧС, полностью сгорел срубовой дом.

В пожаре пострадали несколько человек, о точном их количестве и состоянии не известно.

Ликвидировали возгорание 22 сотрудника МЧС с помощью семи единиц техники, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/5626293/
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