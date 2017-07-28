В Пензе в ночном пожаре пострадали люди

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28 июля 2017, 09:42Происшествия
В Пензе в два часа ночи загорелся срубовой дом.
Пожар случился на улице Батайской. Как сообщает региональное ГУ МЧС, полностью сгорел срубовой дом.
В пожаре пострадали несколько человек, о точном их количестве и состоянии не известно.
Ликвидировали возгорание 22 сотрудника МЧС с помощью семи единиц техники, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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