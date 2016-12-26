В Пензе в ночном ДТП пострадали двое молодых мужчин

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26 декабря 2016, 10:34Происшествия
26 декабря в Пензе произошло ДТП – «Форд» наехал на препятствие.
Информация об этом поступила на пульт дежурного областного ГУ МЧС в 00.27.
Как сообщает информагенство «Пенза-Пресс», в результате ДТП пострадали двое мужчин в возрасте 34 и 27 лет.
Причины происшествия предстоит установить инспекторам областного УГИБДД.
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