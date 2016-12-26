26 декабря 2016, 10:34Происшествия В Пензе в ночном ДТП пострадали двое молодых мужчин 26 декабря в Пензе произошло ДТП – «Форд» наехал на препятствие.

Информация об этом поступила на пульт дежурного областного ГУ МЧС в 00.27.

Как сообщает информагенство «Пенза-Пресс», в результате ДТП пострадали двое мужчин в возрасте 34 и 27 лет.

Причины происшествия предстоит установить инспекторам областного УГИБДД.

Происшествия

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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/upload/site46/document_operational/fGnok39rT7-big-reduce350.jpg