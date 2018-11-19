В Пензе в ночном ДТП погиб велосипедист

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19 ноября 2018, 17:08Происшествия
В Пензе на ул. Захарова произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, в час ночи водитель Hyundai Solaris сбил 36-летнего велосипедиста. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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