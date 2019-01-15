На Пензенскую область надвигаются сильные снегопады - синоптики

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15 января 2019, 19:38Общество
15 января дороги Пензенской области очищали 270 снегоуборочных и погрузочных машин. В региональном управлении строительства и дорожного хозяйства говорят, что это далеко не технический максимум. Всего в распоряжении организаций, которые обслуживают дороги области, - более 530 единиц техники.
Технология снежной уборки предполагает, что сначала происходит патрульная, а после окончания снегопада на протяжении шести часов, - окончательная очистка и обработка противогололедными материалами. Параллельно начинается уборка от снега остановок общественного транспорта.
«Дежурство круглосуточное. Диспетчерская служба работает как в управлениях, так и во всех подрядных организациях. Сейчас мы обладаем достаточным количеством техники для того, чтобы вовремя справиться с плохими погодными условиями», - прокомментировал начальник управления строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Василий Глаголев.
Между тем синоптики сообщают о том, что погода ухудшится уже ночью. Сильные снегопады по всей области продолжатся в течение 16 января. Дорожники сообщают, что в этот день, вероятнее всего, задействуют практически всю имеющуюся технику.
О снежных заносах на дорогах и отсутствии на них техники автомобилистам рекомендуют сообщать в единую дежурно-диспетчерскую службу.
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