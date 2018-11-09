В Пензе в незаконных торговых точках нашли массу нарушений

Специалисты пензенского областного центра гигиены и эпидемиологии совместно с представителями регионального союза потребителей отправились в рейд по несанкционированным торговым точкам Терновки и Западной поляны. Поводом для проверки стали многочисленные жалобы горожан на нерадивых предпринимателей, которые нередко пренебрегают санитарно-гигиеническими нормами.

Признаться в том, что они нарушают правила, решаются не все продавцы. Торговля без специального разрешения на территории cтраны запрещена. Но и это не останавливает предпринимателей - нелегальный бизнес приносит неплохой доход. Пострадать от употребления, к примеру, масла из такой торговой точки может каждый покупатель.

«Все выхлопные газы, все это может стать причиной того, что в продукты попадает соль тяжелых металлов, оседает на них и, естественно, приносит вред здоровью», - отметила заведующая отделом Центра гигиены и эпидемиологии Пензенской области Валентина Котова.

Помимо очевидных нарушений предприниматель попытался совместить несовместимое: на одном прилавке объединил сразу все - фрукты, овощи, рыбу, копченое мясо. Рядом и молочная продукция. Только ни даты производства, ни срока годности на упаковках нет.

Аналогичная ситуация и в достаточно популярной у местных жителей лавке по продаже мяса. Широкий ассортимент деликатесов, бройлеров, колбас только вот продукция не накрыта, а для взвешивания используют одни и те же измерительные приборы. Когда последний раз их мыли - неизвестно.

По словам специалистов регионального центра гигиены и эпидемиологии, при такой температуре опасное инфекционное заболевание - сальмонеллез - может запросто распространиться на всю мясную продукцию. Соглашаться с этим продавцы не спешат.

Подобных «самостоятельных» предпринимателей, которые решают, где и как им торговать, в Пензе немало. Наказать их сразу у представителей регионального союза потребителей нет полномочий.

«Сейчас этот материал, который есть и в районных администрациях, будем передавать на уровень УВД, в налоговую инспекцию, потому что они уходят от налогообложения, в пенсионный фонд, в соцстрах, потому что люди не проведены как нетрудоустроенные», - пояснила начальник отдела Центра гигиены и эпидемиологии Пензенской области Надежда Миляева.

Всем недобросовестным предпринимателям предложили альтернативные условия торговли, к примеру, заниматься бизнесом на стационарных точках или на ярмарках. Если продавцов вновь поймают, данные об их нелегальной деятельности передадут в прокуратуру.