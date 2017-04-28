28 апреля 2017, 16:32Общество В Пензе в направлении ул. Чехова перенесут дорожные знаки В Пензе планируют перенести дорожные знаки.

Пресс-служба мэрии пояснила, что это необходимо, чтобы исключить помехи для движения общественного транспорта на основании локальной схемы организации дорожного движения.

Так, на 20 метров в направлении улицы Чехова могут перенести знаки «Остановка запрещена», «Зона действия», сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/upload/resize_cache/iblock/694/800_326_170ccc503a3e7d944d706557c7933a388/694d048a1afd68797ae8b1e50ea9d1a0.jpg