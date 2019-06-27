В Пензе в начале июля намерены повысить стоимость проезда

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
27 июня 2019, 11:02Общество
В Пензе в начале июля частные перевозчики намерены повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Соответствующие объявления со ссылкой на законодательстворазмещены в маршрутках.
Как сообщила penzasmi.ru начальник городского управления транспорта и связи Юлия Еремина, согласно федеральному законодательству, перевозчики теперь работают по нерегулируемым тарифам. Чтобы повысить стоимость проезда, им достаточно принять решение и уведомить об этом контролирующий орган.
Решение об увеличении цены проезда в автобусах и маршрутках якобы приняли все крупные частные перевозчики. Они аргументируют его ростом цен на бензин, обязательной установкой контрольно-кассовых аппаратов, тахографов, инфляцией.
Стоит отметить, что цена на проезд на маршрутах предлагается разная и будет зависеть от времени суток (после 21 часа – дороже). Например, в автобусах №54 стоимость проезда - 24 рубля наличными и 26 рублей при оплате картой, после 21 часа - 26 и 28 рублей соответственно. В маршрутках №4, 5, 13, 18, 30, 31, 33, 34, 81, 89 - 27 рублей наличными и 29 рублей - по карте, после 21 часа - 29 и 31 рублей. В автобусах №66, 70, 82с - 23 рубля наличными и 25 рублей по карте, после 21 часа - 28 и 30 рублей, пишет penzasmi.ru, пишет ИА «Пенза-Пресс».
27 июня 2019, 14:36«Пенза-Пресс» попросило УФАС разобраться в повышении стоимости проезда
27 июня 2019, 14:06Виктор Кувайцев: В Пензе - замечательная молодежь
27 июня 2019, 13:36На ул. Калинина жестко столкнулись две легковушки. ФОТО
27 июня 2019, 13:04Турагенты обманули пензенцев на 5 млн руб
27 июня 2019, 12:34Животные ни в чем не виноваты. Волонтеры сообщают о страшной ситуации в Чемодановке...
27 июня 2019, 12:03В Камешкирском районе черный лесоруб уничтожил 21 сосну
27 июня 2019, 11:33В Заречном легковушка сбила школьника
27 июня 2019, 11:02В Пензе в начале июля намерены повысить стоимость проезда